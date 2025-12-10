Песков призвал российских чиновников быть аккуратнее после слов главы ГУР Буданова

«Вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, максимально близко к ней», — приводит Bloomberg якобы слова Дмитриева.