Политолог оценил возможность выхода США из НАТО

Такой сценарий ранее рассматривала британская газета Financial Times. Журналисты издания отметили, что новая американская стратегия национальной безопасности, подкрепленная тезисами заместителя госсекретаря Кристофера Ландау, указывает на стратегический разворот США — возможный выход страны из НАТО, а также ее сближение с Москвой.
Дудаков пояснил, что альянс стал обременением для США, поскольку расходы других участников НАТО на оборону недостаточны. Так, ряд стран — Испания, Италия, Португалия, Бельгия, Канада — выделяют на эти цели меньше установленных 2% ВВП.
«Поэтому нужно оказывать давление, в том числе на уровне риторики, и в этой связи мы часто слышим заявления о том, что действительно, если НАТО не будет выполнять все свои обязанности и функции, то США будут пересматривать свое участие в работе альянса», — отметил эксперт.
По мнению политолога, выход США из НАТО представляется маловероятным, этот шаг можно рассматривать лишь как крайнюю меру. Дудаков считает, что соответствующие высказывания Трампа являются лишь одной из форм оказания давления на союзников с целью повысить их расходы на оборону и стимулировать закупки американского вооружения.
Эксперт полагает, что США могут сократить свое участие в планах альянса. Это может быть отказ от ежегодных учений, вывод части войск из стран НАТО и передача ключевого поста командующего силами НАТО европейскому союзнику.
«При этом они будут пытаться все-таки добиться какой-то стратегической стабильности в отношениях с нашей страной, просто потому что они понимают, что ресурсы ограничены, вести сейчас одновременно конкуренцию со всеми державами крайне проблематично», — отметил Дудаков.