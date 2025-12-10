Политолог оценил возможность выхода США из НАТО

«Поэтому нужно оказывать давление, в том числе на уровне риторики, и в этой связи мы часто слышим заявления о том, что действительно, если НАТО не будет выполнять все свои обязанности и функции, то США будут пересматривать свое участие в работе альянса», — отметил эксперт.