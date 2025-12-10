Путин пообещал посетить Индонезию с визитом

В ходе встречи в Кремле Субианто пригласил Путина посетить Индонезию в 2026 или 2027 году.
«Спасибо большое, обязательно это сделаю», — ответил российский президент.
6 декабря Путин завершил двухдневный визит в Индию, где провёл переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди и принял участие в пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума.
