Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообещал посетить Индонезию с визитом

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с индонезийским президентом Прабово Субианто пообещал посетить Индонезию с визитом.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи в Кремле Субианто пригласил Путина посетить Индонезию в 2026 или 2027 году.

«Спасибо большое, обязательно это сделаю», — ответил российский президент.

6 декабря Путин завершил двухдневный визит в Индию, где провёл переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди и принял участие в пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше