Радий Хабиров рассказал, какие объекты культуры будут открыты в Башкирии

Сегодня прошел предпремьерный показ полнометражного фильма «Фарзана идет на запад». В производстве находятся игровые фильмы «Моя семья — моя крепость», «Родина», «Дружная семья», документальный фильм «Позывной на двоих», анимационные фильмы «Детство», «Башкирские пословицы и поговорки».
— В рамках нацпроекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры и искусства Республики Башкортостан» мы строим и реконструируем театры, музеи, библиотеки, культурные центры. В этом году капитально отремонтировали муниципальную библиотеку Нефтекамска. Открыли библиотеки нового поколения в Ишимбайском, Кигинском и Татышлинском районах. Всего их у нас теперь 19 — это лучший показатель в стране.
До конца года планируем завершить капитальный ремонт здания Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, Детской художественной школы города Салавата, Центральной библиотеки Миякинского района, — рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на заседании Совета по развитию культуры, которое в эти минуты проходит в Уфе.
В этом году дооснащены современным оборудованием Башкирский государственный академический театр оперы и балета, Республиканский музей Боевой Славы. Начата модернизация Дома культуры в Ишимбайском районе, Сибайского театра драмы имени Мубарякова. Их сдача запланирована на ближайшие два года.
— Мы продолжаем строить в сёлах модульные клубы, которые становятся для сельчан центрами притяжения, творчества и досуга. Сегодня в рамках нашего заседания мы откроем такой клуб в селе Новосаитово Ишимбайского района, а также многофункциональный сельский дом культуры в селе Новомуслюмово Мечетлинского района, СДК в селе Новый Зирган Хайбуллинского района, — отметил Радий Хабиров.