Радий Хабиров рассказал, какие объекты культуры будут открыты в Башкирии

— В рамках нацпроекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры и искусства Республики Башкортостан» мы строим и реконструируем театры, музеи, библиотеки, культурные центры. В этом году капитально отремонтировали муниципальную библиотеку Нефтекамска. Открыли библиотеки нового поколения в Ишимбайском, Кигинском и Татышлинском районах. Всего их у нас теперь 19 — это лучший показатель в стране.