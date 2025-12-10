Молдавия получила от НАТО партию защитного снаряжения

КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс направил Молдавии партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз, сообщает в среду пресс-служба минобороны республики.
«Национальная армия получила партию помощи от Североатлантического альянса в рамках инициативы по наращиванию оборонного потенциала… что напрямую способствует улучшению условий подготовки и деятельности личного состава», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Поясняется, что пожертвование включает средства индивидуальной защиты, в том числе шлемы и защитные костюмы от радиоактивных, химических и биологических агентов, медицинские гипсовые повязки, а также вычислительное оборудование, транспортные средства и мебель, предназначенные для персонала, ответственного за набор и удержание кадров в национальной армии.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.