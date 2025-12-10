NYT: Пентагон не хочет судить выживших после атаки на катера якобы с наркотиками

Военные США с 2 сентября под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков совершили не менее 22 атак против судов в Карибском море и восточной части Тихого океана. Погибли по меньшей мере 87 человек, двое выживших были спасены и отравлены в свои родные страны — Колумбию и Эквадор. NYT отмечает, что военные не предоставляли доказательств, говорящих о том, что уничтоженные суда действительно используются для наркоторговли.