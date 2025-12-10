Украине предрекли «ужасные условия» мирного соглашения

«Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики», — говорится в сообщении издания.
По оценке Telegraph, Украине дадут «горькую пилюлю» в рамках урегулирования конфликта.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности энергетического перемирия в случае готовности России.
Он также рассказал, что Украина работает над обновленным мирным планом США. Документ будет передан американской стороне в ближайшее время, добавил украинский лидер.
В ноябре украинская делегация на обсуждении американского мирного плана в Женеве назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с Россией.