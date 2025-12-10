Politico узнало о нарушении золотого правила ради изъятия активов России в ЕС

Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия ЕС не останутся «без самой жесткой реакции» со стороны Москвы. При этом она подчеркивала, что не только Россия, но и другие страны обратят на это внимание, так как легальных оснований для экспроприации нет и Европа это даже не скрывает.