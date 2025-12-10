Ричмонд
НАТО начала применять летающие радары для разведки у северных границ России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. НАТО начала применять «летающие радары» — самолеты дальнего радиолокационного обнаружения — для разведки вблизи границы России в Арктике, сообщил начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий.

Конкуренция в Арктике растет, и коллективный Запад нацелен на установление режима международного управления в акватории Северного морского пути с выводом из-под российской юрисдикции, констатировал Корецкий, выступая на XV международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова, чьим генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

Корецкий добавил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западном секторе Арктики, аргументируя это необходимостью военно-политического сдерживания России.

«Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО», — сказал Корецкий.

«Летающие радары» предназначены для дальнего обнаружения объектов противника.

