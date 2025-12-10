В Петербурге приняли новую схему округов для выборов 2026 года

В окончательную версию вошла одна поправка, связанная с географических наименований в описании расположения округов.
Как поясняли ранее в избирательной комиссии Санкт-Петербурга, изменения в нарезке округов связаны с неравномерным ростом городского населения. Согласно новой схеме, несколько традиционно протестных муниципалитетов будут «разорваны» между двумя-тремя округами.
Значительно изменились избирательные округа в центре города. Так, муниципалитет Смольненское разделили на три части, Лиговку-Ямскую — на две. Советы этих муниципалитетов были распущены в 2024 из-за конфликта «Единой России» и оппозиции.