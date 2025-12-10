Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: штраф, наложенный на соцсеть X, обострил отношения США и ЕС

Штраф, наложенный на соцсеть X Илона Маска, обострил отношения США и Евросоюза. Как отмечает Axios, разногласия сторон привели к открытому дипломатическому конфликту.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Готовность администрации Трампа к конфронтации с Евросоюзом была закреплена в Стратегии национальной безопасности, где Европа обозначена как потенциальный геополитический соперник. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на публикацию Axios.

Разногласия по вопросам украинского урегулирования и будущего европейской безопасности также внесли свой вклад в усиление конфронтации между сторонами.

5 декабря официальный представитель Еврокомиссии Томас Ренье сообщил, что соцсеть X оштрафована на 120 миллионов евро. Основанием стало нарушение закона о цифровых услугах, причем это взыскание стало первым в истории за подобное правонарушение.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наложенные санкции направлены не только против самой платформы, а против всей технологической индустрии государства и американского общества в целом.

Через несколько дней Илон Маск обвинил Европейскую комиссию в ущемлении свободы слова и предложил распустить ЕК.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше