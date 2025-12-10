Axios: штраф, наложенный на соцсеть X, обострил отношения США и ЕС

Готовность администрации Трампа к конфронтации с Евросоюзом была закреплена в Стратегии национальной безопасности, где Европа обозначена как потенциальный геополитический соперник. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на публикацию Axios.
Разногласия по вопросам украинского урегулирования и будущего европейской безопасности также внесли свой вклад в усиление конфронтации между сторонами.
5 декабря официальный представитель Еврокомиссии Томас Ренье сообщил, что соцсеть X оштрафована на 120 миллионов евро. Основанием стало нарушение закона о цифровых услугах, причем это взыскание стало первым в истории за подобное правонарушение.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наложенные санкции направлены не только против самой платформы, а против всей технологической индустрии государства и американского общества в целом.
Через несколько дней Илон Маск обвинил Европейскую комиссию в ущемлении свободы слова и предложил распустить ЕК.