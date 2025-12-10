СМИ: Европа стоит на грани холодной войны с США и Россией

США
Поводом для очередного конфликта между Вашингтоном и Брюсселем стал штраф Европейского союза в размере 140 млн долларов для платформы X Илона Маска. Разъяренный Маск в ответ обвинил ЕС в подавлении свободы слова посредством «бюрократической тирании». Госсекретарь США Марко Рубио назвал штраф «атакой на все американские технологические платформы и американский народ». А вице-президент Джей Ди Вэнс, ярый евроскептик в администрации Трампа, счел штраф «мусором» и результатом отказа X подчиниться цензуре ЕС. Сенатор Тед Круз призвал Трампа ввести санкции против ЕС «до тех пор, пока эта пародия не прекратится».
Как пишет американский портал Axios, это экстраординарная эскалация, обычно приберегаемая для противников США. Белый дом, по мнению издания, уже давно готовился к конфликту с Европейским союзом, который он «официально оформил» в новой Стратегии национальной безопасности. В документе Европа, согласно Axios, выставлена «геополитическим злодеем», и США официально призывают к вмешательству во внутреннюю политику Евросоюза и культивированию сопротивления в государствах ЕС для борьбы против цивилизационного разрушения Европы.
Стратегия нацбезопасности Трампа ставит под сомнение, что некоторые союзники в ЕС могут оставаться надежными членами НАТО из-за демографических изменений, и декларирует прекращение восприятия НАТО как «постоянно расширяющегося альянса». Этот документ шокировал Европу, так как фактически в нем больше внимания уделяется налаживанию стабильных отношений между США и Россией, чем сотрудничеству с европейскими союзниками, считает хорватский журнал Geopolitika.
События последних дней знаменуют глубокий перелом в послевоенном порядке, вторит ему Axios.
Это объявление политической войны Евросоюзу. Трамп хочет, чтобы Европа была разделена на нации, подчиненные его требованиям и избирательным предпочтениям.
Он призвал европейских лидеров «перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником».
Во вторник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что некоторые положения новой Стратегии нацбезопасности США «понятны и приемлемы» для Европы, а некоторые — нет. На его взгляд, лозунг «Америка прежде всего» допустим, а лозунг «Америка, и только Америка» не отвечает интересам Европы. Он призвал Вашингтон не вмешиваться в сохранение демократии в Старом Свете, а вместо попытаться увидеть в Европе или как минимум в Германии партнера.
В среду лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что ему не нужна помощь Трампа в определении политического будущего Франции.
Я француз, поэтому не приемлю вассалитета, и мне не нужен «большой брат» в виде Трампа, чтобы решать судьбу моей страны.
Россия
Россия приветствовала трансатлантический раскол, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в воскресенье, что «мы наблюдаем корректировки… которые в значительной степени соответствуют нашему видению». Белый дом и Кремль, по мнению Axios, едины в своем скептицизме по поводу силы и стратегической ценности Европы.
Если мирные переговоры в очередной раз сорвутся, Россия окажется в более выгодной позиции, чем Украина и Запад, пишет Geopolitika. Это связано с тем, что Украина сама не сможет, а Запад не захочет из-за нее начинать третью мировую войну, и Трамп это отлично понимает. Поэтому полной ересью выглядят мнения некоторых экспертов и политиков, которые утверждают, что Трамп любит Владимира Путина и Россию и поэтому предлагает им выгодные условия мирного плана. Трамп, по мнению хорватского издания, так сильно «любит» Россию, что предпочел бы, чтобы ее вообще не было и чтобы она никогда не создавала проблем для США. Но в Вашингтоне эскалации предпочитают нормализацию отношений.
Европейские «политические мудрецы» продолжают играть в собственные игры, но цена, которую придется платить Европе долгие годы после подписания мирного соглашения будет очень высокой в финансовом и геополитическом плане, считает Geopolitika.
Она развернется на экономическом фронте (торговые отношения) и в военной сфере (гонка вооружения). Ее интенсивность, по мнению Geopolitika, будет зависеть от потенциального договора об архитектуре безопасности между Россией и НАТО (Европой).
Всеобъемлющее соглашение с прочными правовыми гарантиями и политической поддержкой могло бы снизить накал гонки вооружений, что положительно сказалось бы на развитии общества, высвободив ресурсы для инфраструктуры, здравоохранения, образования и других важных программ. Но отношения между Россией и Европой стали настолько токсичными, что это остается скорее желаемым, чем реальным сценарием, заключает Geopolitika.