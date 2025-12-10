Если мирные переговоры в очередной раз сорвутся, Россия окажется в более выгодной позиции, чем Украина и Запад, пишет Geopolitika. Это связано с тем, что Украина сама не сможет, а Запад не захочет из-за нее начинать третью мировую войну, и Трамп это отлично понимает. Поэтому полной ересью выглядят мнения некоторых экспертов и политиков, которые утверждают, что Трамп любит Владимира Путина и Россию и поэтому предлагает им выгодные условия мирного плана. Трамп, по мнению хорватского издания, так сильно «любит» Россию, что предпочел бы, чтобы ее вообще не было и чтобы она никогда не создавала проблем для США. Но в Вашингтоне эскалации предпочитают нормализацию отношений.