Беспрозванных наградил лучших педагогов Калининградской области

Алексей Беспрозванных вручил почётную грамоту губернатора Ольге Першиной, руководителю Регионального модельного центра. Почётными грамотами правительства региона также были отмечены шесть заведующих детскими садами и учитель начальных классов из Гусева, Балтийска, Калининграда и Гурьевска. Ещё 25 работников получили благодарности главы региона.
Вместе с министром образования Светланой Трусенёвой губернатор вручил ведомственные награды Министерства просвещения РФ, включая нагрудный знак «За верность профессии», пяти педагогам.
Выступавшие педагоги поблагодарили областное правительство за реализацию программ вроде «Умной продлёнки», строительство новых объектов и финансовую поддержку, включая жилищные сертификаты для учителей.
Алексей Беспрозванных заявил, что меры поддержки будут расширяться. В частности, в 2026 году увеличится перечень предметников, имеющих право на жилищный сертификат, а также расширится список предметов для олимпиадной подготовки.