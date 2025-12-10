Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как задать вопрос Путину на прямую линию

Оставить обращение главе государства можно несколькими способами.

В пятницу, 19 декабря, в 12:00 состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы жителей страны и журналистов.

Воронежцы также могут оставить обращение президенту. Задать свои вопросы можно во время прямого эфира или же отправить их заранее. Сделать это можно следующими способами:

  • через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
  • через соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» (обращение можно оставить как в текстовом, так и видеоформате);
  • через чат-бот в мессенджере MAX.
  • по телефону 8−800−200−40−40 (звонок бесплатный);
  • по СМС или ММС на номер 0−40−40 (отправка сообщений бесплатная);
  • через специальное мобильное приложение «Москва Путину».

Приём вопросов стартовал 4 декабря. Их будут принимать вплоть до завершения эфира.