Как задать вопрос Путину на прямую линию

В пятницу, 19 декабря, в 12:00 состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы жителей страны и журналистов.
Воронежцы также могут оставить обращение президенту. Задать свои вопросы можно во время прямого эфира или же отправить их заранее. Сделать это можно следующими способами:
- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
- через соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» (обращение можно оставить как в текстовом, так и видеоформате);
- через чат-бот в мессенджере MAX.
- по телефону 8−800−200−40−40 (звонок бесплатный);
- по СМС или ММС на номер 0−40−40 (отправка сообщений бесплатная);
- через специальное мобильное приложение «Москва Путину».
Приём вопросов стартовал 4 декабря. Их будут принимать вплоть до завершения эфира.