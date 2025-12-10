Politico: у НАТО нет стратегии на случай выхода США

Действия американской администрации в альянсе рассматривают не как подготовку к выходу, а как громкий сигнал Европе. Отмечается, что Вашингтон пересматривает основные направления внешней политики — теперь в приоритете США Арктика и Индо-Тихоокеанский регион.
Ранее политолог американист Малек Дудаков прокомментировал возможность выхода США из НАТО. Он считает, что вероятность этого события минимальна, отметив при этом перспективы улучшения отношений Вашингтона и Москвы.
