Politico: у НАТО нет стратегии на случай выхода США

В НАТО сообщили, что у альянса нет стратегии на случай выхода США. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

США как крупнейшая страна-участница являются неотъемлемой частью альянса, поэтому любые долгосрочные планы без участия Вашингтона невозможны. «Это противоречило бы самой сути НАТО», — приводит слова дипломата «Лента.ру».

Действия американской администрации в альянсе рассматривают не как подготовку к выходу, а как громкий сигнал Европе. Отмечается, что Вашингтон пересматривает основные направления внешней политики — теперь в приоритете США Арктика и Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее политолог американист Малек Дудаков прокомментировал возможность выхода США из НАТО. Он считает, что вероятность этого события минимальна, отметив при этом перспективы улучшения отношений Вашингтона и Москвы.

