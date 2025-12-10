Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над заключением мира, а не над перемирием. Так он ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее предлагал Москве заключить мораторий на удары по энергообъектам. Оно прозвучало на фоне блэкаута в Киеве и масштабных отключений электричества по всей Украине. Нардеп Рады Алексей Гончаренко при этом рассказал, что такой шаг Зеленскому предлагали еще в августе, однако он от него категорически отказался. Подробности — в материале «Газеты.Ru».