Мерц анонсировал очередной раунд переговоров по Украине

Евросоюз в ближайшие дни планирует провести дальнейшие «координационные переговоры» по Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

Источник: Reuters

«Интересы европейской безопасности должны быть защищены… На этом фоне мы планируем дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни», — отметил он.

По словам Мерца, Украина привержена достижению решения путем переговоров.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

На этом фоне аналитик Богдан Безпалько заявил, что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

