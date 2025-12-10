Reuters: США давят на МУС, чтобы Трампа не преследовали после окончания срока

Предполагается, что суд внесет поправки в Римский статут, который гарантировал бы, что преследований руководства США не будет. Агентство, в свою очередь, подчеркнуло, что сделать это будет непросто, так как потребуется одобрение двух третей от 125 стран-участниц, ратифицировавших Римский статут. Отмечается, что санкции против самой инстанции могут нарушить ее работоспособность, в том числе ограничить доступ к банковским счетам или к программному обеспечению на компьютерах суда. Решение, по мнению источника Reuters, заключается в «изменении Римского статута, чтобы [в нем] было четко указано, что он (МУС — прим. ТАСС) не обладает юрисдикцией».