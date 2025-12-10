Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве рассказали, сократят ли США число военных в республике

Глава литовского правительства Инга Ругинене заявила, что численность американских военных в республике не будет уменьшена. В Литве продолжит нести службу тысяча военных из США, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

По словам премьер-министра, решение о сохранении воинского контингента в республике Пентагон принял, в том числе, на основании оценки вклада Литвы в оборонные расходы НАТО.

«В следующем году мы выделим рекордное финансирование на оборону. 5,38% валового внутреннего продукта — это довольно серьезная задача для нас», — приводит слова Ругинене «Интерфакс» со ссылкой на LRT.

Глава правительства отметила, что высокие расходы на оборону привели к положительному результату — в других европейских странах, союзниках США по НАТО, американский контингент сокращается, тогда как в Литве численность гарнизона США не меняется. Премьер добавила, что США, как стратегические партнеры Литвы, «положительно реагируют» на стремления республики усилить оборонные возможности Европы и военного блока.

Ранее стало известно о планах ВС Литвы вернуть призыв на обязательную военную службу. С 2 января 2026 года в республике стартует призывная кампания. На службу планируется призвать около пяти тысяч человек, которые проведут в войсках от трех до девяти месяцев в зависимости от уровня подготовки.