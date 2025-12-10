В Литве рассказали, сократят ли США число военных в республике

«В следующем году мы выделим рекордное финансирование на оборону. 5,38% валового внутреннего продукта — это довольно серьезная задача для нас», — приводит слова Ругинене «Интерфакс» со ссылкой на LRT.
Глава правительства отметила, что высокие расходы на оборону привели к положительному результату — в других европейских странах, союзниках США по НАТО, американский контингент сокращается, тогда как в Литве численность гарнизона США не меняется. Премьер добавила, что США, как стратегические партнеры Литвы, «положительно реагируют» на стремления республики усилить оборонные возможности Европы и военного блока.
Ранее стало известно о планах ВС Литвы вернуть призыв на обязательную военную службу. С 2 января 2026 года в республике стартует призывная кампания. На службу планируется призвать около пяти тысяч человек, которые проведут в войсках от трех до девяти месяцев в зависимости от уровня подготовки.