В Литве рассказали, сократят ли США число военных в республике

Ранее стало известно о планах ВС Литвы вернуть призыв на обязательную военную службу. С 2 января 2026 года в республике стартует призывная кампания. На службу планируется призвать около пяти тысяч человек, которые проведут в войсках от трех до девяти месяцев в зависимости от уровня подготовки.