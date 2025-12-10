Армения ответила на критику Азербайджана из-за соглашения с ЕС

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что в совместном заявлении с республикой ЕС приветствовал «историческую веху» в контексте достижения мира на Южном Кавказе. «ЕС подтвердил свою твердую поддержку дальнейшего укрепления и институционализации мира между Арменией и Азербайджаном», — сказала она (цитата по ArmenPress). Представитель ведомства также отметила, что Брюссель и Ереван стремятся к стабильности в регионе.