Politico: Европа ускоряет подготовку к обороне без США

Жаркие дискуссии сейчас вызывает и статья 5 договора НАТО, которая требует от союзников приходить на защиту друг друга, если один из них подвергается нападению.
Неопределенность в отношении того, как поведут себя США в случае нападения на прифронтовое государство, слишком высока.
Европейские лидеры изучают возможность углубления координации через Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании или путем усиления «европейской составляющей» внутри НАТО.
Как отмечает Politico, Европа активизировалась после обнародования на прошлой неделе новой Стратегии национальной безопасности США, и сейчас она спешно работает над созданием новых гарантий безопасности на случай, если гарантии НАТО окажутся ненадежными. По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, в следующем году европейские страны должны определить, какие действия они предпримут для защиты друг друга.
Канцлер Фридрих Мерц уже ведет переговоры с Парижем о том, как французские средства ядерного сдерживания могли бы способствовать безопасности Европы. Одновременно он все чаще расходится с Вашингтоном в вопросах, касающихся Украины и архитектуры безопасности Европы. Во вторник он заявил, что некоторые положения Стратегии национальной безопасности США оказались для Европы «неприемлемы», а «Европа и, следовательно, Германия должны стать менее зависимыми от США в политике безопасности».
В свою очередь, Родерих Кизеветтер, бывший офицер Генштаба, а ныне депутат бундестага, назвал стратегию безопасности Трампа «пощечиной» Европе.
Любой, кто пишет о партнерах подобным образом, не будет защищать их… Эпоха гарантий безопасности США закончилась.
Этот сдвиг в позиции ФРГ, по мнению Politico, отражает динамику изменений в системе безопасности Германии.
Но проблема для Европы заключается в том, как перейти от риторики к действиям, подчеркивает издание. Во-первых, принятие мер по обороне континента повлечет за собой серьезные компромиссы в расходах на социальное обеспечение, что, в свою очередь, угрожает свержением европейских правительств.
Во-вторых, существует проблема «институционального характера». Учитывая, что Соединенные Штаты являются крупнейшим партнером в НАТО, союзники не могут планировать какое-либо «постамериканское будущее». По словам трех сотрудников НАТО, у альянса нет плана действий на случай непредвиденных обстоятельств без участия США.
В-третьих, особенно сложной задачей для европейцев станет воссоздание или замена военного потенциала, предоставляемого в настоящее время США. По словам Оаны Лунгеску, бывшего представителя НАТО, а ныне научного сотрудника Королевского института объединенных служб, в некоторых областях европейцы обеспечивают до 60% возможностей, но в других областях, таких как разведка, тяжелые воздушные перевозки и нанесение глубоких ударов, львиную долю обеспечивают США. «Европейцам будет очень трудно восполнить некоторые из этих пробелов в потенциале в течение года или двух», — полагает Лунгеску.