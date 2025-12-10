Politico: Европа ускоряет подготовку к обороне без США

Канцлер Фридрих Мерц уже ведет переговоры с Парижем о том, как французские средства ядерного сдерживания могли бы способствовать безопасности Европы. Одновременно он все чаще расходится с Вашингтоном в вопросах, касающихся Украины и архитектуры безопасности Европы. Во вторник он заявил, что некоторые положения Стратегии национальной безопасности США оказались для Европы «неприемлемы», а «Европа и, следовательно, Германия должны стать менее зависимыми от США в политике безопасности».