Кремль будет следить за ситуацией на Украине после слов Зеленского о выборах

«Напомню, что предыдущим дедлайном был День благодарения, новым дедлайном стало Рождество. Очевидно, что и этот дедлайн пройдет без каких-либо успехов, потому что достичь мирной сделки всего лишь за две недели не удастся. Поэтому ждем следующий дедлайн, например, это может быть День сурка, который празднуется в США в начале февраля. Это было бы очень символично, учитывая, что весь переговорный процесс напоминает этот бесконечный День сурка», — сказал американист.