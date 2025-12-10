WP: план по Украине может включать наличие у Киева дополнительных сил

«Разговоры о численности армии вообще не существенны, в том числе и для [президента России Владимира] Путина. 500 или 800 тысяч, какое это для него имеет значение? Там вопрос глубже. Сначала в мирном плане говорится о нашем суверенитете, а в следующих нам диктуют, какая численность должна быть в украинской армии. Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать», — приводит его слова УНИАН.