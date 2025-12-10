Ричмонд
Bloomberg: оппозиция Венгрии требует отставки Орбана из-за скандала с насилием

Лидер венгерской оппозиции призвал премьер-министра Виктора Орбана уйти в отставку и назначить досрочные выборы после того, как была опубликована видеозапись, демонстрирующая физическое насилие в государственном центре содержания несовершеннолетних в Будапеште. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, видео, опубликованное оппозиционным законодателем в понедельник, стало причиной отставки исполняющего обязанности директора центра. Во вторник полиция провела обыск в столичном учреждении, спустя несколько месяцев после того, как оппозиция призвала к тщательному расследованию обвинений в сексуальном насилии со стороны предыдущего директора центра, которого также подозревают в организации там борделя.

У Виктора Орбана нет иного выбора, кроме как подать в отставку. Я также призываю президента высказаться и как можно скорее назначить парламентские выборы.

Петер Мадьяр 
лидер оппозиционной партии «Тиса»

По мнению Bloomberg, этот скандал угрожает ослабить поддержку избирателями правящей партии Орбана «Фидес» в преддверии выборов. В апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых, судя по опросам общественного мнения, может победить партия Мадьяра «Тиса».

Менее двух лет назад Мадьяр уже публично выступал с критикой правительства Орбана. Тогда стало известно, что экс-президент и сторонница Орбана Каталин Новак помиловала сообщника педофила. Тот скандал вынудил Новак уйти в отставку и спровоцировал крупнейший политический кризис за все 15 лет правления Орбана. Он также привел к тому, что Мадьяр основал партию «Тиса».

