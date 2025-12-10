Bloomberg: оппозиция Венгрии требует отставки Орбана из-за скандала с насилием

Согласно статье, видео, опубликованное оппозиционным законодателем в понедельник, стало причиной отставки исполняющего обязанности директора центра. Во вторник полиция провела обыск в столичном учреждении, спустя несколько месяцев после того, как оппозиция призвала к тщательному расследованию обвинений в сексуальном насилии со стороны предыдущего директора центра, которого также подозревают в организации там борделя.
У Виктора Орбана нет иного выбора, кроме как подать в отставку. Я также призываю президента высказаться и как можно скорее назначить парламентские выборы.
По мнению Bloomberg, этот скандал угрожает ослабить поддержку избирателями правящей партии Орбана «Фидес» в преддверии выборов. В апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых, судя по опросам общественного мнения, может победить партия Мадьяра «Тиса».
Менее двух лет назад Мадьяр уже публично выступал с критикой правительства Орбана. Тогда стало известно, что экс-президент и сторонница Орбана Каталин Новак помиловала сообщника педофила. Тот скандал вынудил Новак уйти в отставку и спровоцировал крупнейший политический кризис за все 15 лет правления Орбана. Он также привел к тому, что Мадьяр основал партию «Тиса».