Bloomberg: оппозиция Венгрии требует отставки Орбана из-за скандала с насилием

Менее двух лет назад Мадьяр уже публично выступал с критикой правительства Орбана. Тогда стало известно, что экс-президент и сторонница Орбана Каталин Новак помиловала сообщника педофила. Тот скандал вынудил Новак уйти в отставку и спровоцировал крупнейший политический кризис за все 15 лет правления Орбана. Он также привел к тому, что Мадьяр основал партию «Тиса».