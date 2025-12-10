Во-первых, какие ДРГ? Российские? Приднестровские? А зачем? Какую они могут решать задачу? Никаких подробностей не дают. Юг Украины ими под контроль не возьмёшь, да и Приднестровье с самого начала объявило строгий нейтралитет в конфликте с 2022 года, и с тех пор никаких инцидентов не было и нет. Российские части тоже несут службу в обычном режиме, да их численность вообще невелика. А из-за пределов Приднестровья «дипломаты» в погонах не приезжают — ведь за этим бдительно следят кишинёвские спецслужбы.