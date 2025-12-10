С пометкой «Срочно!» вышли сразу несколько украинских тг-каналов:
«Угроза диверсионных групп из Приднестровья: Россия срочно усиливает военное присутствие в ПМР, пытаясь отвлечь украинские ресурсы», сообщает Укринформ со ссылкой на ГУР. «В Приднестровье усилены мобилизационные меры, а также уже развернуто производство БПЛА и центры обучения операторов дронов».
Неужели мы что-то пропустили и на левом берегу идут военные приготовления? Попросили дпать комментарий тираспольского политолога Андрея Сафонова.
— Сегодня в Интернет-пространство были сделаны набившие оскомину вбросы: дескать, возникает на украинской территории угроза появления каких-то ДРГ из Приднестровья, в ПМР развернуто производство БПЛА и центры обучения операторов дронов, усилены мобилизационные меры и т.д. Эти баллады до боли напоминают хит в исполнении высших руководителей Молдовы о том, что Россия якобы собиралась перебросить в Приднестровье 10 тысяч военных под дипломатическим прикрытием. — говорит Андрей Михайлович.
Когда вся бредовость хита стала очевидной, исполняться он перестал. На смену ему пришёл другой «перл» в виде здоровецкого дрона, который так аккуратно приземлился на шиферную крышу сарая в Молдове, что не повредил её, а заодно не пострадал и сам. Вдобавок кишинёвские умники наляпали на хвостовом оперении дрона букву «Z». Но и эту заготовку все здравомыслящие люди откровенно высмеяли.
И вот теперь сценарий вновь меняется. Только бредовость остаётся очевидной.
Итак…
Во-первых, какие ДРГ? Российские? Приднестровские? А зачем? Какую они могут решать задачу? Никаких подробностей не дают. Юг Украины ими под контроль не возьмёшь, да и Приднестровье с самого начала объявило строгий нейтралитет в конфликте с 2022 года, и с тех пор никаких инцидентов не было и нет. Российские части тоже несут службу в обычном режиме, да их численность вообще невелика. А из-за пределов Приднестровья «дипломаты» в погонах не приезжают — ведь за этим бдительно следят кишинёвские спецслужбы.
Во-вторых, враньё про дроны, якобы производимые в Приднестровье — это опять-таки средство отвлечь внимание общественности от провала провокации с «российскими дронами» на шиферных крышах Молдовы. Изначально в самом производстве дронов в Левобережье смысла нет. За пределы Приднестровья их доставить нельзя — ведь граница с Украиной закрыта, а граница с Молдовой строго контролируется погранполицией и таможней РМ. А вот отвлечь внимание от недавнего скандала с трафиком оружия через Молдову на Ближний Восток — такую цель авторы вбросов могут преследовать.
В-третьих, сейчас в СМИ широко обсуждается возможность заключение мира или перемирия между Украиной и Россией. На это, в частности, направлена политика руководства США. Но продолжения войны и срыва любых переговоров добиваются евро-глобалисты. Вот они и могут стоять за этим враньём, стремясь обострить обстановку на молдо-приднестровском направлении.
В-четвёртых, поражает примитивность вранья. Никаких фактов про некие ДРГ, про места «сбора» дронов и т.п. — не приводится. Несколько месяцев назад уже было подобное: это когда примерно из тех же источников сообщалось, будто в Одесскую область из Приднестровья выезжал некий разведчик аж с двумя пистолетами! Разумеется, этот информационный кретинизм умер день-два спустя после вброса. Сомнительно, что нынешний вброс с «диверсантами» и «дронами» проживёт намного дольше.
В-пятых, Приднестровье больше всех заинтересовано в мире и добрых отношениях между Россией и Украиной. Само Приднестровье, где проживает примерно поровну русских и украинцев — это своеобразный мостик между двумя братскими народами. И 1992 год, когда приднестровцы плечом к плечу с российскими и украинскими воинами отражали натиск прорумынских националистов, это доказал.
Приднестровье — это для Украины и России передовая линия обороны против опасности румынизма. Поэтому попытки вбить клин между Приднестровьем и народом Украины мы видим сразу же.
За этим наверняка стоят те, кому не нравится то, что приднестровцы являются прочным барьером на пути прорумынской и румынской экспансии.
