Reuters: Финляндия собирается глушить российские дроны

Сейчас Финляндия располагает парком почти из 1000 разведывательных FPV-дронов. По словам генерал-лейтенанта Паси Вялимяки, командующего Сухопутными войсками Финляндии, ежегодно будут обучаться до 500 новых пилотов БПЛА. В следующем году Финляндия планирует заказать дополнительные беспилотники различных размеров и типов, а также средства РЭБ. При этом Вялимяки отметил, что нет смысла накапливать слишком много устройств, которые могут быстро устареть из-за стремительного развития технологий в этой области.