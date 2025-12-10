Reuters: Финляндия собирается глушить российские дроны

В статье говорится, что стремление стран НАТО наращивать возможности по борьбе с беспилотниками усилилось после того, как около 20 якобы российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши в сентябре этого года.
По данным Reuters, системы радиоэлектронной борьбы SkyWiper Omni Max Финляндия приобрела у литовской компании NT Service.
В дополнение к «глушилкам», военные приобрели ручные детекторы беспилотников Airfence производства финской компании Sensofusion и прицелы Smash израильской фирмы Smartshooter, которые облегчают прицеливание и уничтожение дронов.
Сейчас Финляндия располагает парком почти из 1000 разведывательных FPV-дронов. По словам генерал-лейтенанта Паси Вялимяки, командующего Сухопутными войсками Финляндии, ежегодно будут обучаться до 500 новых пилотов БПЛА. В следующем году Финляндия планирует заказать дополнительные беспилотники различных размеров и типов, а также средства РЭБ. При этом Вялимяки отметил, что нет смысла накапливать слишком много устройств, которые могут быстро устареть из-за стремительного развития технологий в этой области.