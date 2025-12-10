Ричмонд
Reuters: Финляндия собирается глушить российские дроны

Финляндия приобрела сотни детекторов и средств радиоэлектронной борьбы, рассчитывая с их помощью укрепить свою оборону на границе с Россией, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что стремление стран НАТО наращивать возможности по борьбе с беспилотниками усилилось после того, как около 20 якобы российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши в сентябре этого года.

По данным Reuters, системы радиоэлектронной борьбы SkyWiper Omni Max Финляндия приобрела у литовской компании NT Service.

Эти «глушилки» создают защитный купол протяженностью в сотни метров, блокируя сигналы управления, видео и навигации БПЛА. Они будут размещены вокруг критически важных объектов инфраструктуры, таких как военные базы, уточняет агентство.

В дополнение к «глушилкам», военные приобрели ручные детекторы беспилотников Airfence производства финской компании Sensofusion и прицелы Smash израильской фирмы Smartshooter, которые облегчают прицеливание и уничтожение дронов.

Новое оборудование предназначено для борьбы с небольшими разведывательными беспилотниками, говорится в статье.

Сейчас Финляндия располагает парком почти из 1000 разведывательных FPV-дронов. По словам генерал-лейтенанта Паси Вялимяки, командующего Сухопутными войсками Финляндии, ежегодно будут обучаться до 500 новых пилотов БПЛА. В следующем году Финляндия планирует заказать дополнительные беспилотники различных размеров и типов, а также средства РЭБ. При этом Вялимяки отметил, что нет смысла накапливать слишком много устройств, которые могут быстро устареть из-за стремительного развития технологий в этой области.

