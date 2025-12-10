МИД Литвы вручил ноту белорусскому дипломату из-за застрявших грузовиков

По данным Таможенного комитета Белоруссии, фуры размещают на специально выделенных стоянках: в пункте «Берестовица» находятся около 350 машин, в «Беняконях» — 160, в «Котловке» — 220, на «Каменном Логе» — еще 70. На стоянках размещено порядка 800 автомобилей, всего на территории республики находятся около 1,1 тыс. литовских фур. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность конфискации застрявших на территории республики фур. Он отметил, что Минск границу не закрывал.