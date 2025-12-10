Рубио играет ключевую роль в эскалации с Венесуэлой, сообщает Semafor

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.