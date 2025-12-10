Макрон обсудил с Трампом Украину

«Я был в мэрии (города — ред.) Сен-Мало, где провел телефонный разговор с несколькими коллегами по вопросу Украины и с президентом Трампом. Эти 40 минут мы проводили обсуждения, чтобы попытаться продвинуться по теме, которая волнует всех нас. Прошу прощение за задержку», — сказал он на встрече с читателями региональной газеты Ouest-France, извиняясь за свое опоздание. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.