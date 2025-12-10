«Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на “взаимные” уступки», — говорится в материале.
О каких именно «уступках» может идти речь, не сообщается.
По данных источников, камнем преткновения в переговорах также является вопрос об американских гарантиях безопасности для Киева.
Ранее The New York Times сообщала, что киевский режим может отказаться от части территорий при условии предоставления гарантий безопасности со стороны Запада. По данным WSJ, этот вопрос остается нерешенным после переговоров США и Киева во Флориде.
На этой неделе Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать «свои территории» ни по конституции, «ни по международному, ни по моральному праву».
В Киеве заявили, что США усиливают давление на Украину, чтобы та отказалась от территориальных претензий в рамках урегулирования конфликта, сообщила газета Telegraph со ссылкой на украинских чиновников.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.