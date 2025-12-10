Правительство Франции намерено выделить более 500 млн евро на боеприпасы в 2026 году

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции намерено выделить свыше 500 млн евро на закупку дополнительных боеприпасов для армии республики в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьен Лекорню, выступая перед депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента), информирует ТАСС.
«Первый вызов на 2026 год — это, безусловно, боеприпасы. Слишком часто в прошлом наши военнослужащие отправлялись на задания без достаточных запасов снарядов для безопасного и длительного выполнения миссий, — сказал Лекорню. — В целом мы предлагаем разместить дополнительные заказы на боеприпасы на сумму свыше полумиллиарда евро». Трансляция его выступления велась на сайте Национального собрания.
Как отметил премьер-министр, «необходимо срочно восстановить запасы ВС Франции». «Речь идет как о сложных ракетах, так и об артиллерийских снарядах и боеприпасах малого калибра», — заявил Лекорню.
Французское правительство также намерено запустить промышленное производство БПЛА, на что планируется направить 150 млн евро.
Помимо этого, власти намерены развивать оборонные технологии в космосе. «Предусмотрена закупка четырех низкоорбитальных спутников, а также спутников для защиты наших космических инфраструктур», — заявил глава кабмина.
Лекорню напомнил, что в целом расходы на оборону в следующем году планируется увеличить на 6,7 млрд евро. В случае если это будет одобрено депутатами, военный бюджет Франции в следующем году составит 57,2 млрд евро. -0-