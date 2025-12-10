Ричмонд
Трамп обсудил с Мерцем, Стармером и Макроном переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп обсудил с лидерами Великобритании, Германии и Франции ход переговоров по российско-украинскому конфликту. Стороны договорились продолжать «интенсивную работу» над мирным планом в ближайшее время.

Источник: Reuters

«Лидеры обсудили последние новости о продолжающихся мирных переговорах под руководством США, приветствовав их усилия по достижению справедливого и прочного мира в Украине и прекращению убийств», — сообщили Reuters в офисе премьера Британии Кира Стармера.

В начале декабря президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» завершила работу над проектом гарантий безопасности Украины в будущем мирном соглашении. В ближайшее время, говорил французский лидер, планируется уточнить участие американцев в этих гарантиях.

