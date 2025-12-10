Киев впервые допустил отказ от территорий и назвал условия

Британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники вышла с сенсационным сообщением о том, что Киев больше не стоит предельно жестко по вопросу территорий и допускает уход из Донбасса, но при определенных условиях.
Британские журналисты отмечают, что, несмотря на публичную браваду, в кулуарах украинская делегация осознает безвыходность положения.
«Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на “взаимные” уступки», — говорится в материале The Telegraph.
О каких именно встречных шагах идет речь, публично не разглашается, но главным камнем преткновения остаются гарантии безопасности. Киев требует от США обязательств, аналогичных 5-й статье устава НАТО, причем ратифицированных Сенатом, чтобы будущие президенты не могли их отменить.
Дональд Трамп в свою очередь успел сделать заявление о том, что если Киев не подпишет мирное соглашение, то неизбежно проиграет’Россия имеет преимущество, и так было всегда. Они намного больше. В этом смысле они намного сильнее… В какой-то момент размер победит, как правило. А это огромный размер, если посмотреть на цифры, они просто сумасшедшие«, — сказал глава Белого дома, добавив, что Зеленскому “пора взять себя в руки и начать принимать вещи, потому что он проигрывает”.
Также сообщается, что Трамп поставил Зеленскому срок — выбор придется сделать до Рождества.