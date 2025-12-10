Киев впервые допустил отказ от территорий и назвал условия

Дональд Трамп в свою очередь успел сделать заявление о том, что если Киев не подпишет мирное соглашение, то неизбежно проиграет’Россия имеет преимущество, и так было всегда. Они намного больше. В этом смысле они намного сильнее… В какой-то момент размер победит, как правило. А это огромный размер, если посмотреть на цифры, они просто сумасшедшие«, — сказал глава Белого дома, добавив, что Зеленскому “пора взять себя в руки и начать принимать вещи, потому что он проигрывает”.