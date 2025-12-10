Ричмонд
Политолог Баширов: США могут использовать «молот Трампа» против Зеленского

Марат Баширов отметил, что Вашингтон может ограничить оказание военной помощи для Украины.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп может осуществить давление на Владимира Зеленского, чтобы глава киевского режима согласился с требованиями, касающимися мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов в беседе с сайтом MK.ru.

«Как я его называю, “молот Трампа”. На Зеленского будут давить с нескольких направлений, о чем, в принципе, уже проговорились советники Трампа», — сказал он.

По словам эксперта, Вашингтон может использовать несколько направлений «силового прессинга». Первое — ограничение военной помощи, включая возможное прекращение передачи разведданных. Второе — отключение высокоскоростного спутникового интернета Starlink, который критически важен для координации действий ВСУ. Третье направление — вывод американских советников и технического персонала, обеспечивающего работу сложных систем вооружения.

Политолог отметил, что Трамп часто привязывает свои инициативы к символичным датам, и ближайшими вехами являются католическое Рождество 25 декабря и годовщина его инаугурации 20 января. По оценке Баширова, этих военно-технических рычагов у администрации США достаточно для оказания эффективного давления.

Ранее политолог Максим Бардин заявил, что Дональд Трамп использует тему выборов для давления на Украину.

