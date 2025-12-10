Политолог Баширов: США могут использовать «молот Трампа» против Зеленского

Президент США Дональд Трамп может осуществить давление на Владимира Зеленского, чтобы глава киевского режима согласился с требованиями, касающимися мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов в беседе с сайтом MK.ru.