МИД Литвы вручил Белоруссии ноту протеста и потребовал вернуть грузовики

МИД Литвы передал представителю посольства Белоруссии ноту протеста, потребовав вернуть грузовики с литовских спецстоянок и обеспечить контроль воздушного пространства.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю посольства Белоруссии, потребовав вернуть грузовики, размещенные на спецстоянках, и обеспечить контроль воздушного пространства на границе. Об этом сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что временный поверенный в делах посольства Белоруссии был вызван в МИД Литвы и получил ноту протеста в связи с продолжающимися гибридными атаками якобы с территории Белоруссии и насильственным захватом имущества граждан и компаний Европейского союза.

Белорусской стороне вновь рекомендовали обеспечить контроль над воздушным пространством и вернуть незаконно конфискованное имущество.

Ранее сообщалось, что убытки Литвы из-за застрявших в Белоруссии фур близки к €100 млн.