Захарова указала на малограмотность высказываний Каи Каллас: «Вызывает опасение за будущее ЕС»

Она подчеркнула, что неплохо бы вспомнить «жившей — а на деле живущей сейчас — при авторитарном режиме» Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода — явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе, указала дипломат.