Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения главы евродипломатии Каи Каллас о свободе слова в Евросоюзе.
Она подчеркнула, что неплохо бы вспомнить «жившей — а на деле живущей сейчас — при авторитарном режиме» Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода — явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе, указала дипломат.
«Потомок членов военного формирования “Омакайтсе”, сотрудничавшего с нацистской Германией, Кая Каллас, конечно, совсем забыла то, чему ее должны были учить в хорошей советской школе: “Свобода — это осознанная необходимость”, — написала Захарова.
Еврочиновница не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки «вызывает опасение за будущее ЕС», заключила Захарова.
