Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова указала на малограмотность высказываний Каи Каллас: «Вызывает опасение за будущее ЕС»

Захарова: Каллас забыла, чему ее должны были учить в хорошей советской школе.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения главы евродипломатии Каи Каллас о свободе слова в Евросоюзе.

Она подчеркнула, что неплохо бы вспомнить «жившей — а на деле живущей сейчас — при авторитарном режиме» Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода — явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе, указала дипломат.

«Потомок членов военного формирования “Омакайтсе”, сотрудничавшего с нацистской Германией, Кая Каллас, конечно, совсем забыла то, чему ее должны были учить в хорошей советской школе: “Свобода — это осознанная необходимость”, — написала Захарова.

Еврочиновница не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки «вызывает опасение за будущее ЕС», заключила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ Владимир Мединский иронично отреагировал на «крупные научные открытия» Каллас в области военной истории.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше