Трампу это не понравится: В ЕС заговорили об отказе от доллара в торговых расчетах

Международная валютная система, скорее всего, откажется от доллара США в пользу совокупности нескольких сосуществующих глобальных валют. Об этом заявил член Совета управляющих Европейского центрального банка Фабио Панетта, который также возглавляет Банк Италии. Его слова передает агентство Bloomberg.
Финансист отметил, что доллар США останется ключевой валютой, но мир может постепенно смещаться к более многополярной конфигурации. Соответственно этот сдвиг может привести к большей диверсификации или усилить волатильность, если координация будет нарушена, добавил он.
Панетта полагает, что дальнейшая судьба доллара будет зависеть от таких медленно развивающихся факторов, как ослабление некоторых традиционных опор американской валюты, рост влияния Китая и прогресс Европы в направлении более глубокой интеграции.
Как писал сайт KP.RU, президента США Дональда Трампа наверняка не устроит такое развитие событий. Ведь еще в октябре глава Белого дома начал угрожать странам, которые выразили желание вступить в экономическое объединение БРИКС введением пошлин на всю их продукцию. Республиканец посчитал, что БРИКС якобы был атакой на американский доллар.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодня американскую валюту используют в качестве оружия, назвав это большой ошибкой.