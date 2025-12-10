Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу это не понравится: В ЕС заговорили об отказе от доллара в торговых расчетах

Панетта: Мировая валютная система может уйти от доллара в пользу других валют.

Источник: Комсомольская правда

Международная валютная система, скорее всего, откажется от доллара США в пользу совокупности нескольких сосуществующих глобальных валют. Об этом заявил член Совета управляющих Европейского центрального банка Фабио Панетта, который также возглавляет Банк Италии. Его слова передает агентство Bloomberg.

Финансист отметил, что доллар США останется ключевой валютой, но мир может постепенно смещаться к более многополярной конфигурации. Соответственно этот сдвиг может привести к большей диверсификации или усилить волатильность, если координация будет нарушена, добавил он.

Панетта полагает, что дальнейшая судьба доллара будет зависеть от таких медленно развивающихся факторов, как ослабление некоторых традиционных опор американской валюты, рост влияния Китая и прогресс Европы в направлении более глубокой интеграции.

Как писал сайт KP.RU, президента США Дональда Трампа наверняка не устроит такое развитие событий. Ведь еще в октябре глава Белого дома начал угрожать странам, которые выразили желание вступить в экономическое объединение БРИКС введением пошлин на всю их продукцию. Республиканец посчитал, что БРИКС якобы был атакой на американский доллар.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодня американскую валюту используют в качестве оружия, назвав это большой ошибкой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше