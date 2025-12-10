Трампу это не понравится: В ЕС заговорили об отказе от доллара в торговых расчетах

Как писал сайт KP.RU, президента США Дональда Трампа наверняка не устроит такое развитие событий. Ведь еще в октябре глава Белого дома начал угрожать странам, которые выразили желание вступить в экономическое объединение БРИКС введением пошлин на всю их продукцию. Республиканец посчитал, что БРИКС якобы был атакой на американский доллар.