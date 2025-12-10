Ричмонд
Захарова: страны Африки устояли перед давлением и не отказались от связей с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Африки, Азии и Латинской Америки не отказались от связей с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Африки, Азии и Латинской Америки не отказались от связей с Россией.

Африканские, азиатские и латиноамериканские страны три с половиной — четыре года подвергались давлению со стороны стран Запада с требованием «отказаться от России», но не поддались, сказала Захарова в ходе всероссийского форума поддержки ветеранов СВО «Вместе победим».

Дипломат заявила, что недружественные по отношению к России страны пытались прибегать к обещаниям и другим «придумкам», но не преуспели.

Читайте материал «Франция открыта для россиян, заявил французский посол».

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
