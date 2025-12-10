Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Африки, Азии и Латинской Америки не отказались от связей с Россией.
Африканские, азиатские и латиноамериканские страны три с половиной — четыре года подвергались давлению со стороны стран Запада с требованием «отказаться от России», но не поддались, сказала Захарова в ходе всероссийского форума поддержки ветеранов СВО «Вместе победим».
Дипломат заявила, что недружественные по отношению к России страны пытались прибегать к обещаниям и другим «придумкам», но не преуспели.
