Захарова: страны Африки устояли перед давлением и не отказались от связей с РФ

Африканские, азиатские и латиноамериканские страны три с половиной — четыре года подвергались давлению со стороны стран Запада с требованием «отказаться от России», но не поддались, сказала Захарова в ходе всероссийского форума поддержки ветеранов СВО «Вместе победим».