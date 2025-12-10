Военкор подчеркнул, что это не случайность, поскольку Лондон — «главный выгодоприобретатель» в этой ситуации. Коц напомнил, что Британия является мировым центром морского страхования на протяжении уже более 300 лет, контролируя более половины мирового рынка в этой сфере. Стоимость страхования судов в Черном море также возросла втрое за последний месяц.