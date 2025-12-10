Великобритания является главным бенефициаром атак на суда в акватории Черного моря. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.
«Давайте называть вещи своими именами. Атаки на танкеры в Черном море происходят при прямом участии Лондона. Британия — главный бенефициар этих атак», — написал он.
Коц сообщил, что 10 декабря был нанесен удар дронами по танкеру Dashan, который следовал из Турции в сторону России под флагом Гамбии. В момент нападения над акваторией также находился британский самолет-разведчик RC-135W.
Военкор подчеркнул, что это не случайность, поскольку Лондон — «главный выгодоприобретатель» в этой ситуации. Коц напомнил, что Британия является мировым центром морского страхования на протяжении уже более 300 лет, контролируя более половины мирового рынка в этой сфере. Стоимость страхования судов в Черном море также возросла втрое за последний месяц.
В последнее время участились атаки на суда в Черном море. Так, к ударам дронов по кораблям у берегов Турции оказались причастны украинские военнослужащие. В частности, след ВСУ был обнаружен в атаке на российский танкер MIDVOLGA-2.