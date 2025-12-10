«Кокаиновое цунами»: Европа утопает в наркотиках из-за Трампа

Старший корреспондент по иностранным делам Грег Палкот в своем репортаже рисует картину настоящего морского вторжения. Атлантика превратилась в оживленную магистраль для контрабандистов. Причем в ход идет весь арсенал теневого флота: от замаскированных отсеков на легальных грузовых судах до сверхбыстрых катеров и даже самодельных подводных лодок.