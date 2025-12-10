Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кокаиновое цунами»: Европа утопает в наркотиках из-за Трампа

Американский телеканал Fox News выпустил сюжет, в котором отмечается, что бескомпромиссная антинаркотическая кампания президента США Дональда Трампа привела к тому, что теперь Европа тонет в кокаине.

Американский телеканал Fox News выпустил сюжет, в котором отмечается, что бескомпромиссная антинаркотическая кампания президента США Дональда Трампа привела к тому, что теперь Европа тонет в кокаине. Наркокартели массово перенаправили свои логистические цепочки и Евросоюз не справляется.

Старший корреспондент по иностранным делам Грег Палкот в своем репортаже рисует картину настоящего морского вторжения. Атлантика превратилась в оживленную магистраль для контрабандистов. Причем в ход идет весь арсенал теневого флота: от замаскированных отсеков на легальных грузовых судах до сверхбыстрых катеров и даже самодельных подводных лодок.

«Бороться с этим бесполезно», — с пугающей прямотой констатирует телеканал.

Европейские союзники проводят рейды и публикуют громкие отчеты об операциях, однако, по факту перехватить удается лишь жалкие 5−10% от общего трафика. Остальные 90% грузов беспрепятственно попадают на улицы Парижа, Берлина и Рима.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше