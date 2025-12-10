Военный суд начнет допрос 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» 15 декабря

Гособвинение завершило представление доказательств по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов участников процесса.
Выездное заседание проходит во 2-м Западном окружном военном суде.
«В следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых», — заявил адвокат.
Отмечается, что в период с 4 августа 2025 года в суде были исследованы показания более двух тысяч потерпевших и свидетелей со стороны обвинения. Они содержатся в более чем 400 томах уголовного дела.
Напомним, что теракт произошёл 22 марта 2024 года в концертном зале в Красногорске. Во время выступления группы «Пикник» боевики открыли огонь по зрителям.
В результате атаки погибли не менее 145 человек. Еще сотни получили ранения различной степени тяжести. Российские правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемых в совершении этого преступления. На данный момент расследование продолжается, чтобы установить обстоятельства случившегося.