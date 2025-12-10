Прокуратура Украины засекретила данные о дезертирстве в ВСУ

С начала 2022 года официально зарегистрировано более 300 000 случаев самовольного оставления части и дезертирства, при этом их число ежегодно росло: около 10 000 эпизодов в 2022 году, 25 000 — в 2023-м, почти 90 000 — в 2024-м и 182 000 за первые десять месяцев 2025 года.