Прокуратура Украины засекретила данные о дезертирстве в ВСУ

Прокуратура Украины перестала публиковать данные о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве в Вооруженных силах страны, подтвердили в Офисе генерального прокурора.
В ведомстве заявили, что военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом. Соответствующие данные убрали из открытого доступа в целях "защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях конфликта.
Ранее сведения о случаях СОЧ публиковались регулярно. Так, за первые десять месяцев 2025 года было открыто 161 461 производство по СОЧ — в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
С начала 2022 года официально зарегистрировано более 300 000 случаев самовольного оставления части и дезертирства, при этом их число ежегодно росло: около 10 000 эпизодов в 2022 году, 25 000 — в 2023-м, почти 90 000 — в 2024-м и 182 000 за первые десять месяцев 2025 года.
Депутат Анна Скороход отметила, что неофициальные оценки значительно выше: по ее словам, к концу лета 2025 года реальное число дезертиров могло достигать около 400 000.