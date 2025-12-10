Ричмонд
Президент Мексики: при Трампе из США депортировали 140 тысяч мексиканцев

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила, что за время правления в США Трампа из Соединенных штатов в Мексику были депортированы 140, 7 тысячи мексиканцев, а также 11,8 тысячи иностранцев.

Шейнбаум сказала, что в период, когда президентом США был Джо Байден, мексиканцев депортировали не менее часто.

Основной задачей правительства Мексики, по словам Шейнбаум, остается создание условий, при которых жителям не придется покидать страну в поисках достойной жизни.

