Президент Мексики: при Трампе из США депортировали 140 тысяч мексиканцев

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила, что за время правления в США Трампа из Соединенных штатов в Мексику были депортированы 140, 7 тысячи мексиканцев, а также 11,8 тысячи иностранцев.
Шейнбаум сказала, что в период, когда президентом США был Джо Байден, мексиканцев депортировали не менее часто.
Основной задачей правительства Мексики, по словам Шейнбаум, остается создание условий, при которых жителям не придется покидать страну в поисках достойной жизни.
