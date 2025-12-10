Премьер Бельгии назвал воровством план ЕС по замороженным активам России

Ранее эксперты предупредили, что попытка ЕС конфисковать российские активы может подорвать доверие к евро как к мировой резервной валюте. Сейчас на евро приходится около 20% валютных резервов центробанков мира — это второе место после доллара (около 60%). Однако такие шаги могут заставить инвесторов сокращать вложения в европейские активы.