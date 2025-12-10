Эксперт Светов не исключил возможность бесследного исчезновения Зеленского

Владимир Зеленский в будущем может оказаться в тюрьме, получить убежище за рубежом или бесследно исчезнуть. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов, комментируя начавшуюся в американских СМИ кампанию по обвинению украинского лидера в коррупции.
Эксперт напомнил о судьбе бывшего премьер-министра Украины Петра Лазаренко, который был арестован и провел около девяти лет в американской тюрьме по обвинению в хищении средств. По словам Светова, аналогичная участь может ожидать и Зеленского.
Политолог также привел исторические примеры, когда обвиняемые правители находили убежище в других странах или бесследно пропадали.
Ранее политолог Марат Баширов заявил, что США могут использовать «молот Трампа» против Владимира Зеленского.