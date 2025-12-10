Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Светов не исключил возможность бесследного исчезновения Зеленского

Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме или получить политическое убежище в одной из стран.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский в будущем может оказаться в тюрьме, получить убежище за рубежом или бесследно исчезнуть. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов, комментируя начавшуюся в американских СМИ кампанию по обвинению украинского лидера в коррупции.

Эксперт напомнил о судьбе бывшего премьер-министра Украины Петра Лазаренко, который был арестован и провел около девяти лет в американской тюрьме по обвинению в хищении средств. По словам Светова, аналогичная участь может ожидать и Зеленского.

Политолог также привел исторические примеры, когда обвиняемые правители находили убежище в других странах или бесследно пропадали.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что США могут использовать «молот Трампа» против Владимира Зеленского.