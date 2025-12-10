Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон созвонился с Трампом, чтобы обсудить судьбу Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл серию телефонных бесед, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Украины. Среди его собеседников был американский лидер Дональд Трамп, а также ряд других высокопоставленных политических деятелей.

«Я был в мэрии (города) Сен-Мало, где провёл телефонный разговор с несколькими коллегами по вопросу Украины и с президентом Трампом. Эти 40 минут мы проводили обсуждения, чтобы попытаться продвинуться по теме, которая волнует всех нас», — сказал Макрон на встрече с читателями региональной газеты Ouest-France, извиняясь за опоздание.

По данным агентства AFP, в телефонном разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. По данным СМИ, в Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря. Однако на Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше