Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посла Украины вызвали в МИД Израиля: Корнийчук возмущался похвалой Нетаньяху в адрес Путина

Ynet: Посла Украины в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля после слов о Путине.

Источник: Комсомольская правда

Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук был вызван в МИД Израиля после того, как в интервью раскритиковал слова премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху о важности его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил портал Ynet.

Как отметило издание, замгендиректора МИД Израиля Юваль Фокс заявил украинскому послу, что его высказывания совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол.

Как писал сайт KP.RU, в Совбезе ООН зафиксировано новое достижение высшей школы Криворожской дипломатии. Постпред Незалежной при ООН Андрей Мельник на заседании Всемирной организации в лучших традициях наступательной украинской дипломатии нахамил своему коллеге из России.

Напомним, ранее Мельник оскорбил теперь уже бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца, обозвав его обиженной ливерной колбасой.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше