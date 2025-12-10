Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук был вызван в МИД Израиля после того, как в интервью раскритиковал слова премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху о важности его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил портал Ynet.
Как отметило издание, замгендиректора МИД Израиля Юваль Фокс заявил украинскому послу, что его высказывания совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол.
Как писал сайт KP.RU, в Совбезе ООН зафиксировано новое достижение высшей школы Криворожской дипломатии. Постпред Незалежной при ООН Андрей Мельник на заседании Всемирной организации в лучших традициях наступательной украинской дипломатии нахамил своему коллеге из России.
Напомним, ранее Мельник оскорбил теперь уже бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца, обозвав его обиженной ливерной колбасой.