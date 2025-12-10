Премьер Бельгии Вевер сказал, что конфискация активов России стала бы воровством

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер сказал, что предложение Еврокомиссии конфисковать замороженные активы России является воровством средств Центрального банка России.
Вевер, которого цитирует belganewsagency.eu, сказал, что так же выглядело бы предложение войти в российское посольство и вынести всю мебель.
Деньги, по словам премьер-министра, впоследствии пришлось бы возвращать России.
