Премьер Бельгии Вевер сказал, что конфискация активов России стала бы воровством

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер сказал, что предложение Еврокомиссии конфисковать замороженные активы России является воровством средств Центрального банка России.

Вевер, которого цитирует belganewsagency.eu, сказал, что так же выглядело бы предложение войти в российское посольство и вынести всю мебель.

Деньги, по словам премьер-министра, впоследствии пришлось бы возвращать России.

