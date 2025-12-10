Минобороны: Системы ПВО сбили 31 дрон ВСУ над регионами России за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов сбили 31 украинский беспилотник над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что системы ПВО за ночь на 10 декабря сбили 20 украинских беспилотников. Больше всего вражеских дронов было уничтожено над территорией Брянской области — 16. Два беспилотника было сбито над Калужской областью. По одному БПЛА уничтожено над Московским регионом и Белгородской областью.
9 декабря средства ПВО за шесть часов над регионами РФ сбили сразу 38 украинских беспилотников.
