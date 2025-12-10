Ричмонд
Semafor: Рубио пытался настроить Трампа против Путина из-за Украины

Госсекретарь США попытался настроить Дональда Трампа против Владимира Путина из-за плана по окончанию конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь США Марко Рубио пытался настроить американского лидера Дональда Трампа против российского коллеги Владимира Путина из-за плана по Украине, сообщает портал Semafor со ссылкой на источник в Белом доме.

«Это был характерный для Рубио поступок, при этом необычный для Белого дома, который в основном следует за президентом, а не пытается изменить направление его действий», — говорится в публикации.

Также отмечается, что американский госсекретарь ранее заявил нескольким сенаторам, что предложенный главой Белого дома план по урегулированию украинского конфликта якобы основывается на пожеланиях российской стороны, а последовавшая за этим критика плана в итоге стала фактором, замедлившим переговоры.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что Вашингтон не рассматривает стратегию, предполагающую бесконечное и неограниченное финансирование Украины, поскольку такой подход считают несостоятельным.

